Aktionstag am 1. Februar #wirgehenMITunter lautet der neue Hilfeschrei der Händler

Am 11. Januar war es soweit: Zahlreiche Händler protestierten auf legale Weise in ihren Geschäften. Sie hielten Plakate mit dem Schlagwort #wirmachenAUFmerksam in Kameras und stellten Fotos und Videos davon online, die Türen blieben aber für Kunden geschlossen. Mit dabei war die Modekette Gerry Weber.