Alarm bei Adler Mode Die Rettung der insolventen Modekette droht auf den letzten Metern zu scheitern

Anfang Januar hat das Modeunternehmen Adler Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Auslöser waren die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller 140 Verkaufsfilialen während des Lockdowns in der Coronakrise. Nach dem Insolvenzantrag straffte das Unternehmen die Kosten und konnte so zunächst weitermachen und den Geschäftsbetrieb aufrecht halten. Auch die Investorensuche lief an. Adler befände sich in „vielversprechenden und fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren nationalen und internationalen Investorengruppen“, teilte das Unternehmen jetzt mit.