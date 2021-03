Alarm in den Innenstädten Immer mehr Ketten verkleinern Filialnetze

Beispiel Media-Markt-Saturn: Deutschlands größter Elektronikhändler will in der Bundesrepublik bis zum Herbst 2022 voraussichtlich 13 der 419 Märkte schließen und bis zu 1000 Stellen abbauen. Das erklärte die Deutschland-Geschäftsführung des Unternehmens in einem Brief an die Mitarbeiter, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über den Schritt berichtet.