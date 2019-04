Alarm in Ingolstadt Wie der neue Ceconomy-Chef bei Media Markt und Saturn sparen will

Ab 2020/21 sollen die Sach- und Personalkosten jährlich um 110 bis 130 Millionen Euro sinken. Verwaltungs- und Zentraleinheiten sollen dafür neu ausgerichtet werden. Im Zuge des Sparprogramms dürften Hunderte Stellen wegfallen, vor allem in der Media-Saturn-Zentrale in Ingolstadt. Konkrete Zahlen will das Unternehmen noch nicht nennen, da die Verhandlungen mit dem Betriebsrat erst gestartet werden.