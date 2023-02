Aldi beschränkt Verkauf: Den Briten geht das Gemüse aus

Die BBC berichtete am Dienstag bereits von teilweise ungewöhnlich leeren Gemüseregalen in Supermärkten, demnach sollen insbesondere Tomaten knapp sein. Großbritannien ist im Winter stark auf Importe angewiesen. Von Dezember bis März werden rund 95 Prozent der Tomaten eingeführt. Extrem-Wetter hatte indes die Ernten in Marokko und Spanien belastet. In Deutschland ziehen die Preise für Tomaten nach einem Marktbericht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung an. Spanische, türkische und marokkanische Früchte dominierten die Geschäfte, italienische und niederländische Kirschtomaten komplettierten das Angebot. Einfuhren aus Marokko hätten indes an Bedeutung verloren. Bei Gemüsepaprika seien punktuell Rekordpreise aufgerufen worden.



