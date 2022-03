Aldi erhöht die Preise Warum jetzt vor allem Kaffee teurer wird

So sind in den vergangenen Monaten die Rohkaffeepreise kräftig gestiegen. Dabei spielt laut Experten vor allem die Situation im wichtigen Anbauland Brasilien eine Rolle. Dort haben offenbar extreme Trockenheit zu Beginn der Saison und anschießend Frost die Ernte beeinträchtigt, was zu einer Verknappung des weltweiten Kaffeeangebots geführt hat. Die Folge: steigende Notierungen an den Börsen für Rohkaffee. Für Einkäufer aus Europa kommt der tendenziell stärkere Dollar als indirekter Preistreiber hinzu: Denn sowohl Arabica- als auch Robusta-Kaffees werden an den Börsen in US-Dollar gehandelt.