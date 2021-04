Aldi gegen Lidl Gibt es bald einen neuen König im Discounterland?

Aldi Nord feierte Historisches: Anfang der Woche eröffnete der Discounter seine 5000. Filiale. Der neue Markt in Cala Millor auf der Ferieninsel Mallorca ist die 336. in Spanien insgesamt. Und geht es nach dem Unternehmen, werden zahlreiche weitere neue Aldi-Läden folgen – nicht nur in Spanien. „Alle Gesellschaften in der Unternehmensgruppe“ würden auf organisches Wachstum setzen, heißt es in einer Mitteilung von Aldi Nord. So seien auch in Deutschland zahlreiche neue Märkte geplant. Darüber hinaus prüfe man systematisch, „welche Potenziale sich aus Zukäufen ergeben könnten“, teilt das Unternehmen mit.