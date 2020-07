Aldi gegen Lidl Wer ist der billigste Discounter im Land?

Die älteren Generationen, also die Babyboomer geboren zwischen 1952 und 1966 sowie die „Wiederaufbauer“ (geboren vor 1952), verhielten sich zwar etwas anders. Sie kauften im März stärker im Discount und wurden zunächst auch dem Fachhandel, darunter vor allem Wochen- und Bio-Märkte, untreu. In den Monaten April und Mai relativierte sich das aber. „Nach einer kurzen ‚Panikphase‘ der Älteren im März 2020 haben alle Generationen ihrer Ernährung in den beiden folgenden Monaten eine höhere Wertigkeit gegeben“, heißt es in der GfK-Untersuchung. Händler wie Hersteller seien „daher gut beraten, nicht nur auf den Preis zu achten“. Die Pandemie mit ihrem gesundheitlichen Bedrohungsszenario verstärke vielmehr bereits vorhandene Trends zu Gesundheit, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Und auch die jüngsten Skandale im Bereich der Ernährungswirtschaft dürften die Entwicklung befeuern, erwarten die Experten. Insbesondere Fleischverarbeiter wie Tönnies mit ihren Subunternehmern und Leiharbeitern seien in den Fokus geraten. Dies „schlägt den Konsumenten möglicherweise nachhaltiger auf den Magen, als es der Fleischindustrie und ihren Billig-Vermarktern lieb sein kann“.