Aldi Go statt Amazon Go Die Geistershop-Experimente der deutschen Handelsriesen

Bereits vor fast vier Jahren hatte der US-Onlineriese mit Amazon Go ein erstes kassenlosen Geschäft in Seattle vorgestellt und die Branche in Alarmstimmung versetzt. Dabei hatte der erste Amazon-Go-Markt anfangs noch mit allerlei Kinderkrankheiten zu kämpfen. Wenn mehr als 20 Kunden gleichzeitig im Laden waren, verlor die künstliche Intelligenz hinter dem Abrechnungssystem den Überblick. Der schlaue Laden wusste nicht mehr, ob Kunden entnommene Waren in den Einkaufskorb oder zurück ins Regal gelegt hatten. Inzwischen aber läuft die Technik, und Amazon betreibt in den USA und England rund 30 Automatikshops. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der erste in Deutschland öffnet, heißt es in der Branche. Entsprechend rüsten auch die deutschen Händler technisch auf – ein Überblick.