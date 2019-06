Aldi in China: Von Mülheim an den Jangtse

Auf dem Heimatmarkt konnte Aldi Süd zwar im vergangenen Jahr den Umsatz auf 17,3 Milliarden Euro erhöhen (und ist damit nach wie vor erfolgreicher als Aldi Nord), stößt hierzulande mit seiner Expansionspolitik aber an Grenzen. Da ist es nur folgerichtig, auch im bevölkerungsreichsten Land der Welt Fuß fassen zu wollen. Aldi Süd ist eigenen Angaben zufolge bereits in elf Ländern tätig und betreibt insgesamt 6240 Filialen.



Auf dem chinesischen Markt vertreten ist Aldi Süd bereits seit April 2017, bislang allerdings nur im Internet-Marktplatz Tmall, der zu Alibaba gehört. Dem Team Aldi China gehören mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter an; geleitet wird es von Christoph Schwaiger. Dank der mehr als zweijährigen Erfahrung habe Aldi China Interessantes über den chinesischen Kunden herausgefunden, wie eine Sprecherin mitteilt, etwa, dass einige „chinesische Verbraucher ihre Tage völlig bargeldlos durchlaufen“. In den beiden Testmärkten in Shanghai können Kunden folgerichtig auch mittels des Prinzips „Scan and Go“ bezahlen. Dabei scannen die Kunden während ihres Einkaufs die Strichcodes ihrer ausgewählten Produkte mit ihren Mobiltelefonen; am Ausgang müssen sie sich dann nicht mehr an eine Kasse anstellen, sondern zahlen die Gesamtsumme mit ihrem Handy. Auch an den Online-Lieferdienst hat Aldi China gedacht. Der funktioniert über das in China sehr populäre Programm „WeChat“ des Tech-Konzerns Tencent.