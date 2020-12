Auch alle andere großen Handelsketten raten dazu, die Einkäufe fürs Fest frühzeitig zu erledigen und „gegebenenfalls auf mehrere Tage zu verteilen, um einen großen Kundenandrang vor und in unseren Filialen zu vermeiden“, wie es bei Lidl heißt. „Alles, was die Einkaufszeiten entzerrt hilft“, sagt Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Lebensmittel. „Nach Möglichkeit sollte man die Weihnachtseinkäufe schon zu Beginn der Woche, unter Nutzung der Randzeiten erledigen, also am frühen Vormittag oder späteren Abend“, so Rausch. Trotzdem ist er sich sicher: „Warteschlangen werden sich nicht vermeiden lassen.“



