Aldi, Lidl, Rewe Wer die Mehrwertsteuersenkung an seine Kunden weitergibt

Doch die ersten großen Handelsketten haben bereits angekündigt, den Steuervorteil tatsächlich weiterzugeben. So versprechen Lidl und Kaufland entsprechende Preissenkungen. „Wir werden alle Produkte des täglichen Bedarfs mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 15 anstatt 19 Prozent und dem ermäßigten Satz von 5 anstatt 7 Prozent anbieten“, erklärten Manager der beiden Unternehmen. Zuvor hatten bereits Rewe und Aldi entsprechende Schritte verkündet. Auch Edeka hat inzwischen nachgezogen. „Für uns ist es selbstverständlich, die steuerlichen Vorteile in Form von günstigeren Preisen an unsere Kunden weiterzugeben“, sagt Edeka-Chef Markus Mosa. Auch der zur Gruppe gehörende Discounter Netto schließt sich an.