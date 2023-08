Aldi Süd kauft Winn-Dixie und Harveys Supermarket Der US-Markt wird zu Aldis zweiter Heimat

Von einer Supermarktdichte wie in Deutschland sind viele US-Regionen aber nach wie vor weit entfernt. Entsprechend hoch ist das Preisniveau auf dem weltgrößten Lebensmittelmarkt. Das ist eine Chance, die sich das Aldi-Management offenbar nicht entgehen lassen will. Längst gilt der US-Markt für das Unternehmen als eine Art „zweite Heimat“, die US-Umsätze dürften mit der jüngsten Übernahme sogar das Niveau des deutschen Marktes übersteigen. Und das Wachstum geht weiter. Vor allem in Zeiten hoher Inflation weichen viele Menschen beim Einkauf auf günstigere Alternativen aus – gute Zeiten also für Aldi in den USA. Zumal sich auch viele amerikanische Kunden mit dem einst als „zu karg“ empfundenen Sortiment des Discounters arrangiert haben.