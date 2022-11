Aldi Süd plant Lieferdienst „Aldi ist spät dran“

In punkto Lieferlogistik verfügt zum Beispiel Flaschenpost über reichlich Erfahrung. Das Start-up wurde 2014 in Münster gegründet als Online-Getränkelieferservice. Die Fahrerinnen und Fahrer transportieren die Getränkekisten in den weiß-lilafarbenen Transportern durch „mehr als 100 Städte“, wie es auf der Website heißt. Im Dezember 2020 übernahm der Bielefelder Familienkonzern Dr. Oetker das Jungunternehmen für eine kolportierte Summe zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro. Der Oetker-eigene Wettbewerber Durstexpress wurde daraufhin mit Flaschenpost verschmolzen. Seit 2021 positioniert Oetker sein Flaschenpost-Zukauf erkennbar anders: als Vollsortimenter, der nicht bloß Wasser- und Bierkästen bringt – sondern auch frische Lebensmittel. Noch ist dieses Zusatz-Angebot regional beschränkt - etwa in Nürnberg, Bielefeld, München und Bremen. Der Dienst verspricht heute, „alle Produkte für den Wocheneinkauf“ liefern zu können, und behauptet: „Innerhalb von 120 Minuten nach deiner Bestellung klingeln wir bei dir.“ Mehreren Berichten zufolge soll das Unternehmen aber teilweise erhebliche Probleme haben mit Lieferzeiten und Verfügbarkeiten. Auch hat Flaschenpost teils eine Liefergebühr eingeführt. Dessen ungeachtet läuft seit vergangener Woche eine groß angelegte TV-Kampagne, in der Flaschenpost auf sein Vollversorger-Angebot aufmerksam macht.