Aldi Süd plant Lieferdienst „Nun gerät Aldi unter Zugzwang“

Auch der tschechische Onlinelieferdienst Knuspr gehört zu den Anbietern, mit denen sich Aldi künftig messen muss. Das Unternehmen startete seine Deutschland-Expansion im August 2021 in München. Seit wenigen Monaten ist er auch in Frankfurt am Start. Die nächsten Warenlager plant Deutschland-Chef Erich Comor in Hamburg, Köln, Essen, Düsseldorf und Berlin. Hinter Knuspr steht die tschechische Rohlik-Gruppe, die bereits in Tschechien, Ungarn und Österreich aktiv ist. Knuspr verspricht, den Wocheneinkauf binnen drei Stunden nach Hause zu liefern. Die Resonanz vieler Branchenbeobachter ist bisher positiv: Knuspr scheint einen Weg gefunden zu haben, durch eine hohe Automatisierung im Warenlager und eine intelligente Berechnung der Zustellrouten, das Liefergeschäft ertragreich zu gestalten. Der durchschnittliche Warenkorb bei Knuspr soll deutlich über 80 Euro liegen, was dem vielzitierten Wocheneinkauf, mit dem nahezu alle Anbieter werben, schon ziemlich nahekommt. Allerdings hat Knuspr auch einen Mindestbestellwert von 49 Euro. Bis 89 Euro fallen Liefergebühren an; diese variieren „tageszeitabhängig“, wie der Anbieter schreibt, zwischen 1,90 Euro und 6,90 Euro. Dafür ist das Expansionstempo von Knuspr im Vergleich etwa mit Flink und Gorillas sehr überschaubar – aber das dürfte mittlerweile eher ein Vorteil sein, zumindest in den Augen vieler Investoren.