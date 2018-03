Aldi Süd: Warum Aldi Süd mit Filialen in China liebäugelt

Doch so reizvoll eine Filialexpansion in das bevölkerungsreichste Land der Erde für den Discounter auch klingen, so riskant wäre der Schritt zugleich. Für andere Händler wie den Elektronikanbieter Media Markt oder die Baumarktkette Obi endeten die Chinapläne als milliardenschwere Desaster. Die Händler zogen sich wieder zurück. Denn das Handelsgeschäft gilt als hart umkämpft. Neben lokalen Anbietern sorgen Internetanbieter für starke Konkurrenz. Klar ist allerdings auch, dass Aldi genug finanzielle Ressourcen hat, um eine solche Expansion zu stemmen. Und auch an Ausdauer mangelt es dem Discountprimus nicht: So startete Aldi Süd bereits 1976 in den USA und brauchte Jahrzehnte um Fuß zu fassen. Inzwischen ist das US-Geschäft zum wichtigsten Auslandsmarkt des Discounters avanciert.