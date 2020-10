Aldi und Lidl sehen erneuten Nachfrageanstieg „Klopapier wird auch schon wieder knapp“

Wertet man den Absatz der Papierrollen als einen Indikator für die Nervosität in der Coronakrise, scheint mit den Infektionszahlen tatsächlich auch die Unruhe der Verbraucher zu steigen. Zu Beginn der Coronakrise waren die Umsätze mit Toilettenpapier in Drogerien, größeren Supermärkten und sogar im Großhandel rasant in die Höhe geschnellt. In der zweiten Märzwoche etwa lag der Umsatz um 135 Prozent höher als in der Vergleichswoche 2019, wie aus Zahlen des Marktforschers Iri hervorgeht. Vielerorts waren die Rollen ausverkauft. Neben der generellen Bevorratung mit Toilettenpapier dürfte auch der Wechsel vieler Beschäftigter ins Homeoffice die Knappheit verstärkt haben, da für Büors andere Lieferstrukturen bestehen.