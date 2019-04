Aldi vs. Lidl „Die Deutschen lieben den stationären Handel“

Woran liegt das?

Die Deutschen haben an dieser Stelle schlichtweg noch ein Vertrauensproblem und wollen das Einkaufen wortwörtlich selbst in die Hand nehmen. Dies gilt insbesondere für die Frische-Warengruppe, also für Obst und Gemüse oder Fleisch und Backwaren. Das geht online – jedenfalls nach aktuellem Stand – natürlich nicht. Auch Lieferkosten und die fehlende landesweite Abdeckung der Angebote spielen eine große Rolle. Stellen Sie sich vor, sie wollen den Wocheneinkauf bequem auf dem Sofa erledigen, sehen dann aber, dass in ihrer Wohngegend kein Anbieter liefert. Das ist frustrierend. Genau daran scheitert die Etablierung des Onlinehandels aktuell. Dabei will ich aber betonen: Das liegt nicht vorrangig an den Verbrauchern. Hier sind auch klar die Händler gefordert, die Hürden abzubauen und das Vertrauen, in die neue Art einzukaufen, zu stärken.