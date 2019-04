Aldi vs. Lidl „Die Deutschen lieben den stationären Handel“

Der Preiskampf ist nur ein Aspekt des Wettbewerbs im Discount: Aldi und Lidl modernisieren mit Milliardenaufwand ihre Filialen, listen neue Produkte ein und investieren massiv in Werbung. Was versprechen sie sich davon?

Die Discounter haben große Summen in ihre Filialen und Sortimente gesteckt, was überwiegend auch positive Effekte zeigt. Insgesamt sind die Zuwächse hier moderat. Meiner Ansicht nach werden die Discounter diese Strategie also weiter fahren und auch künftig auf Sortimentsausbau ­– gerade durch Markenlistungen – setzen. Damit möchte man den Konsumenten attraktive Alternativen bieten. Hinzu kommt: Mehr Auswahl bedeutet auch, den Einkaufskorb zu vergrößern und die Kunden an sein Geschäft zu binden, weil es im Zweifel dann nicht nötig ist, noch andere Geschäfte anzusteuern.