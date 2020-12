Alexej Mordaschow Die erstaunlichen Investments des russischen TUI-Oligarchen

In seinem Leben hat Alexej Mordaschow schon mehrfach riesige Geldsummen verbrannt. Vor allem bei Investitionen im Ausland hatte der russische Milliardär, der sein geschätztes Vermögen von 16,8 Milliarden Euro russischen Stahl- und Goldwerken verdankt, kein glückliches Händchen. Stahlhütten in den USA und Italien, amerikanische Kohlegruben, Erzminen in Brasilien: Vieles davon musste Mordaschow unter Kaufwert wieder abstoßen oder gar vollständig abschreiben. Noch im vergangenen Jahr gab sich der Milliardär selbstkritisch. „Ein Meer von Fehlern“ habe er gemacht, sagte er bei einem Auftritt in Moskau. Rückblickend, so Mordaschow, habe es viele Signale und Indikatoren gegeben, die ihn von manchen Investitionen hätten abhalten müssen.