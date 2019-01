Alibaba Übernahmefantasien treiben Aktien von Zalando in die Höhe

03. Januar 2019

Die Titel von Zalando zählten am Donnerstagvormittag zu den größten Gewinnern im MDax. Bild: REUTERS Bild:

Alibaba will in Zukunft offenbar in den europäischen Onlinehandel investieren und hat dabei auch Zalando im Blick. Spekulationen, die am Donnerstag die Aktien des Modehändlers in die Höhe getrieben haben.