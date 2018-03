Alibaba & Tencent: Amazon-Konkurrenten mischen Chinas Einzelhandel auf

Alibaba ist Chinas führender Online-Händler und seine Tochtergesellschaft Ant Financial führend im Bereich mobile Bezahlsysteme. Tencent ist vor allem in den Bereichen soziale Netzwerke, Spiele und digitales Bezahlen unterwegs. Der Konzern hält zudem einen großen Anteil am zweitgrößten Online-Händler JD.Com. Alibaba und Tencent treiben auch Cloud Computing stark voran.