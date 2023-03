Alles wird teurer – nur Kaffee nicht Um Kaffee tobt ein Preiskampf im Handel

Wenn Katharina Roehrig ihren ersten Kaffee am Tag trinkt, dann ist der stark und kräftig. Roehrig brüht ihn gerne mit der French Press auf, erzählt sie, auch wenn man das in ihrem Büro nicht gerne hört – denn Roehrig ist Geschäftsführerin bei Melitta. Das Unternehmen aus Minden in Nordrhein-Westfalen gehört nicht nur zu den beliebtesten Kaffeemarken in Deutschland, sondern verkauft zum Beispiel auch Kaffeefilter.