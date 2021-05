Alternative zum Supermarkt Lebensmittel online bestellen: Lieferdienste im Vergleich

Edeka und Rewe beispielsweise liefern schon seit einigen Jahren direkt nach Hause. Und auch Aldi plant einen Lieferservice für den Einkauf: In Zukunft sollen Kunden ihre Lebensmittel bei Aldi online bestellen können. Allerdings vorerst nur in einigen wenigen Märkten im Ausland. Bei den großen Ketten ist es nicht immer einfach, einen zeitnahen Liefertermin für die Zustellung zu erhalten. Die Konkurrenz schläft nicht: Immer mehr junge Unternehmen werben damit, innerhalb von zehn Minuten die Bestellung nach Hause zu bringen.

So wie der Lieferservice Gorillas. Gorillas kann aber nur in den größeren deutschen Städten genutzt werden wie in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Leipzig und Bremen. Und auch Flink ist abgesehen von Leipzig und Bremen in den genannten Städten unterwegs sowie noch in Essen und Mainz.