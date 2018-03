Amazon: 13.000 Weihnachts-Helfer gesucht

MünchenDer weltgrößte Versandhändler Amazon stellt für sein Weihnachtsgeschäft in Deutschland deutlich mehr Saisonarbeiter als im Vorjahr ein. Insgesamt sucht der Konzern rund 13.000 befristete Beschäftigte, im vergangenen Jahr waren es etwa 10.000. Das Unternehmen wolle Helfer von Oktober an einstellen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in München.