Amazon Ist der kassenlose Supermarkt schon wieder tot?

Der Mülheimer Discounter Aldi-Nord teilt auf Anfrage mit, man teste derzeit „verschiedene Kassen-Technologien, die den Bezahlvorgang vereinfachen können“. Im niederländischen Utrecht etwa betreibt Aldi eine kassenlose Filiale, ebenfalls mit Sensoren und Kameras und einer „Aldi-Shop&Go-App“; alternativ können Kunden dort auch an sogenannten Self-Checkout-Terminals bezahlen. In anderen Städten in den Niederlanden testet Aldi-Nord zudem die Checkout-Lösung „Scan&Go“, bei dem Kundinnen und Kunden ihre Produkte mit dem eigenen Smartphone scannen können oder an einem klassischen Selbst-Scan-Terminal. Der Discounter betont, es handele sich bei den Beispielen „ausdrücklich um Tests in begrenztem Umfang“. Die Auswertungen der Tests seien noch nicht abgeschlossen. „Unser Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen, wie der „Checkout“ der Zukunft aussehen könnte.“