In den vergangenen Jahren sind die meisten US-Giganten dem Beispiel von Amazon gefolgt und haben in eigene Brückenköpfe investiert. Frankfurt ist dadurch zum regelrechten Cloud-Zentrum Zentraleuropas avanciert. Google hat dort erst im Herbst 2017 ein eigenes Datencenter eröffnet, auch IBM, Oracle und VMware sind in der hessischen Metropole ansässig. Microsoft bietet seit Anfang 2016 eine Lösung an, bei der die Deutsche Telekom mit Standorten in Frankfurt und der Nähe von Magdeburg als Datentreuhänder fungiert.