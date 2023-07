Amazon-Deutschland-Chef „Dieser Prime Day war der erfolgreichste aller Zeiten“

Dafür sind 300 E-Vans nicht gerade viel. Ihre Flotte soll schon vor Jahren aus 25.000 Lieferfahrzeugen bestanden haben.

Die 300 Vans von Rivian sind erst der Anfang. Bei Amazon sind bereits Tausende von Elektrofahrzeugen in ganz Europa unterwegs, und wir planen, in den nächsten Jahren, mehr als eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung unseres europäischen Transportnetzwerkes zu investieren – davon 400 Millionen Euro allein in Deutschland. So soll die europäische Flotte bis 2025 auf mehr als 10.000 elektrische Lieferfahrzeuge wachsen. Allein letztes Jahr haben wir in Deutschland schon 45 Millionen Pakete emissionsfrei zugestellt. Die hochmodernen Vans von Rivian sind auch nicht mit anderen Transportern vergleichbar, weil sie nur für die Paketzustellung entwickelt und produziert wurden. Sie sind anders als alles, was aktuell auf den Straßen unterwegs ist.