Dass AWS in dem Geschäft aktuell Marktführer ist, ist unbestritten. Der Abstand zu den Rivalen ist jedoch unklar. Denn die Wettbewerber halten sich entweder mit konkreten Geschäftsergebnissen für ihre Cloud-Sparte zurück. Oder sie vermischen die Ergebnisse mit anderen Produkten, damit ihre Zahlen im Zukunftsgeschäft möglichst gut aussehen. So will etwa Microsoft in diesem Jahr 21 Milliarden Dollar mit der Internetwolke umsetzen. Damit würde der Konzern sogar an Amazon vorbeiziehen.