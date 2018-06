Amazon-Entsorgungspraxis: Deutsche Umwelthilfe will das Mehrwertsteuer-System ändern

"Die massenhafte Vernichtung von Elektrogeräten, Möbeln oder Textilien zeigt uns, wie weit sich Deutschland vom gefühlten Umwelt- und Klimaschutz-Vorreiter-Image tatsächlich entfernt hat", kritisiert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. So würden völlig unnötig Ressourcen verschwendet und das Klima belastet. Im Falle von Amazon fordert er die zuständigen Überwachungsbehörden auf, den Hinweisen der WirtschaftsWoche und Frontal 21 umgehend nachzugehen und die Entsorgungspraktiken zu unterbinden.



Die DUH bemängelt zudem das Mehrwertsteuer-System, das absurde finanzielle Anreize für die Zerstörung neuer Waren liefere. "Es kann nicht sein, dass Wegwerfen günstiger ist als Weitergeben. Der Verbrauch an Ressourcen muss teurer, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen günstiger werden", so Resch weiter. So sollte der Mehrwertsteuersatz für gebrauchte Waren oder Reparaturen nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe auf sieben Prozent reduziert, für gespendete Produkte komplett gestrichen werden.