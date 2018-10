Amazon Fresh Der Fressfeind ist zahmer als gedacht

Dabei stürzten sich Händler und Hersteller zu Beginn noch mit Verve ins Abenteuer Amazon Fresh. So sollten beim Start neben großer Auswahl und rascher Lieferung so genannte „Lieblingsläden“ dabei helfen, den Service schnell in der Hauptstadt zu etablieren. 28 lokale Feinkosthändler und Spezialitätenhersteller machten anfangs begeistert mit. „Amazon Fresh ist für uns der perfekte Partner“, jubelte etwa der Inhaber des Berliner Schokoladenherstellers Rausch. Und auch Amazon schürte die Erwartungen: „Wir glauben, dass unsere Kunden den Service schätzen werden, lokale Spezialitäten direkt an die Tür geliefert zu bekommen“, sagte Florian Baumgartner, damals noch für das Fresh-Programm in Deutschland zuständig. „Deshalb werden wir das Programm weiter ausbauen und neue Lieblingsläden aufnehmen“, so Baumgartner.