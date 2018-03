Amazon, Hermes, UPS: Post-Konkurrenten drängen auf den Markt für Packstationen

Sogar in 15 Filialen der Warenhauskette Karstadt stehen die Locker bereits, Kunden können sich online bestellte Ware dorthin liefern lassen. In den USA baut das Internetkaufhaus seine Paketboxen derzeit gezielt in den Supermärkten von Whole Foods auf, um die Kundenfrequenz in den Läden zu steigern. Schon jeder siebte der 476 Märkte besitzt eine solche Paketstation. Amazon hatte die Kette vergangenen September für fast 14 Milliarden Dollar erworben.