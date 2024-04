Amazon Ist der kassenlose Supermarkt schon wieder tot?

Auch deutsche Supermarktketten experimentieren mit verschiedenen Technologien, wie eine WirtschaftsWoche-Abfrage zeigt. Am weitesten ist wohl die Kölner Handelskette Rewe, die für Stephan Rüschen „der innovativste Händler Deutschlands“ ist: Kurz nach Ostern eröffnete Rewe in Düsseldorf seinen vierten kassenlosen Supermarkt namens „Pick&Go“. Zwei weitere Märkte sollen in den kommenden Monaten in Hamburg folgen. Das Prinzip ist das gleiche wie jenes der kassenlosen Amazon-Go- und -Fresh-Supermärkte. Rewe nutzt hierfür Technik der Firma Trigo, 2017 in Tel Aviv gegründet. Die Erkennungsraten in den „Pick&Go“-Läden, teilt Rewe auf Anfrage mit, seien „sehr hoch“, die Kundinnen und Kunden angeblich „begeistert“. In Litauen testet die Rewe-Tochterfirma Iki in einigen Filialen ein vergleichbares System des litauischen Anbieters Pixevia.