Amazon Jeff Bezos tritt auf der Spitze von der Spitze ab

Bei Amazon wiederum brodelt der Konflikt zwischen hochbezahlten Managern und Entwicklern und seinen unter immensem Zeitdruck schuftenden Lagerarbeitern seit Jahren. Die Unternehmenskultur von Amazon ist so berühmt wie umstritten. „Day One“ heißt Bezos' Philosophie, also immer so zu handeln, als ob das Unternehmen an Tag 1 stehe, gerade gestartet sei und um sein Überleben kämpfen müsse. Sogar seinen Glaspalast in Seattle, wo Bezos im sechsten Stock residiert und zur körperlichen Fitness lieber die Treppen als den Fahrstuhl nimmt, hat er nach der Maxime benannt. Tag 1 bedeutet aber auch, dass sich jeder Amazon-Mitarbeiter stets aufs Neue beweisen muss, sich nicht auf Lorbeeren ausruhen darf. Das hört sich edler an, als es in der Praxis ist.