Amazon-Marktplatz Amazon zählt mehr als 900 neue Umsatzmillionäre

In seinem Heimatmarkt hat Amazon derweil in den Sparmodus geschaltet und den Betrieb in zwei Logistikzentren eingestellt. Darüber hinaus will der US-Konzern angeblich 42 neu geplante Zentren nicht bauen. Auch die Eröffnung von Einrichtungen, die zum Teil fast fertiggestellt sind, wurden verschoben. Darunter fällt eine fast fertiggestellte 700.000 Quadratmeter große Anlage in Nebraska, deren Eröffnung zunächst auf Eis gelegt wurde und nun 2024 stattfinden soll, wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ unter Berufung auf die Beratungsfirma MWPVL berichtete, die Amazons Immobilienkäufe verfolgt. Laut MWPVL hat der E-Commerce-Anbieter auch eine Handvoll europäischer Projekte gestrichen, hauptsächlich in Spanien.