„Amazon Pharmacy“ Amazon setzt mit einer Online-Apotheke die US-Arzneihändler unter Druck

Für Apothekenketten in den Vereinigten Staaten könnte es nun ungemütlich werden. Denn viele von ihnen sind darauf angewiesen, dass Kunden ihr Rezept bei ihnen einlösen und dann auch noch andere Dinge, etwa Kosmetika, kaufen. An der Börse brachte Amazons Vorstoß die großen US-Drogerie- und -Apothekenketten CVS Health, Walgreens und Rite Aid deshalb auch gehörig unter Druck: Aktien der drei US-Größen büßten am Dienstag vor Handelsstart an der Wall Street zwischen acht und zwölf Prozent ein. Auch die Konkurrenten Cardinal Health und McKesson gaben nach. Amazon-Aktien legten dagegen vorbörslich um 2,5 Prozent zu.