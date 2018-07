Amazon Prime, Otto Up, Zalando Plus Verspätete Jagd nach Premium-Kunden

Allerdings könnte an den momentanen Schwachstellen noch gearbeitet werden. „Otto Up ist heute keineswegs fertig. Wir sind mit einer frühen Variante in den Markt gestartet und werden diese sukzessive – auch auf Basis der Kundenwünsche – weiterentwickeln.“ So möchte Johannsen in Zukunft auf die hohen Ansprüche der Online-Kunden reagieren können. Mit Hermes als Logistikpartner arbeite man intensiv an noch schnelleren Lieferzeiten. Im Wettkampf mit Amazon werden diese mit Sicherheit nötig sein.