Amazon Prime, Otto Up, Zalando Plus Verspätete Jagd nach Premium-Kunden

Die Bezahldienste mögen zwar Erfolg versprechen. Allerdings sind die deutschen Onlinehändler spät dran, um noch viele Kunden abzugreifen. Erst recht jene, die bereits bei Amazon Prime oder Ebay Plus registriert sind. „Wenn man in einem Fitness-Club angemeldet ist, dann muss man nicht noch Mitglied in einem weiteren sein, der das gleiche oder sogar weniger anbietet. Ähnlich verhält es sich mit den Premiummodellen von Anbietern mit ähnlichen Sortimenten“, sagt Stahl. Die bereits registrierten Kunden bräuchten einen entscheidenden Grund, um in ein anderes Premiummodell zu wechseln. Können die deutschen Anbieter ihnen einen solchen Grund bieten?