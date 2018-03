Amazon: Satte Profite statt herber Verluste

Fleißig investiert wird auch in Prime Now, den Lieferservice der bestimmte Waren innerhalb von einer bis zwei Stunden ausfährt. Ihn gibt es mittlerweile in 40 Regionen weltweit, seit kurzem auch in Berlin.

Der Lautsprecher Echo, der über den virtuellen Assistenten Alexa Sprachbefehle umsetzen und so auf Zuruf Musik abspielen oder Waren ordern kann, ist weiterhin stark begehrt. Auch weil immer mehr externe Anbieter ihn mit neuen Eigenschaften ausstatten so wie Honeywell beim Steuern seiner Thermostate oder die Flugsuchmaschine Kayak beim Fahnden nach günstigen Flügen. 1900 solcher externen Funktionen für Alexa gibt es laut Amazon derzeit.