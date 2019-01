Amazon-Skandal Greenpeace prangert Zerstörung von Retouren an

Tatsächlich regte sich Widerstand gegen die Praxis. Am Mittwochvormittag übergab Greenpeace im Bundesumweltministerium (BMU) eine 145.000 Unterschriften umfassende Petition gegen Retourenvernichtung im Online-Handel an Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Greenpeace fordert von der Regierung ein Gesetz, das die Vernichtung neuwertiger Ware verbietet.



Auch in Frankreich waren in dieser Woche ähnliche Vorwürfe laut geworden. Die französische Fernsehsendung Capital hatte berichtet, dass innerhalb von nur drei Monaten 300.000 neue Artikel zerstört worden seien. Hochgerechnet auf das ganze Jahr 2018 geht der französische Gewerkschaftsbund von rund 3,2 Millionen neuwertigen, aber zerstörten Produkten allein in Frankreich aus.