Amazon AWS: Warum Jeff Bezos jetzt ein Rückschlag droht

Mit dem seit 2013 laufenden Verfahren will die US-Regierung Microsoft dazu zwingen, ihr Daten zu übermitteln, die in einem europäischen Rechenzentrum gespeichert sind. Die erste Instanz hat in ihrem Sinne entschieden, in der Berufung bekam Microsoft recht. Der oberste Gerichtshof wird den Streit vermutlich im Sommer endgültig entscheiden. Sollte er der Vorinstanz widersprechen und der US-Regierung recht geben, dürfte das viele europäische Unternehmen in die Arme europäischer Cloud-Anbieter wie SAP treiben.