Amazon will nachhaltiger werden Bezos grünes Versprechen

Bezos Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, in welchem das Thema Klimaschutz auch in der US-Hauptstadt alles überschattet. Gerade hat Präsident Donald Trump, ein Intimfeind des Amazon-Gründers, angekündigt, die härteren Abgasstandards des Bundesstaats Kalifornien zu kassieren. Klimaaktivistin Greta Thunberg sagte in dieser Woche im Kongress aus, in der kommenden Woche findet in New York eine mit Spannung erwartete Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema statt. Da passt die neue Kampagne des Amazon-Chefs ins Bild.