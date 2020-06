Amazons Bestseller Welche Produkte während der Coronakrise boomten

Bereits bis Mitte Februar stiegen die Umsätze demnach deutlich an. Der richtige Schub setzte jedoch erst ein, als Ende Februar das Corona-Virus auch in Deutschland als echte Gefährdung wahrgenommen wurde. In der Folge erreichte der Indexwert die Marken 200 bis 300 und schraubte sich Ende März sogar auf knapp 500 hoch. Kurz vor dem Osterfest wurde der Höchststand von 546 Indexpunkten erreicht – also eine erhebliche Umsatzsteigerung im Vergleich zu den Werten zum Jahresanfang. Das dürfte zwar teils an dem saisonalen Verkaufsmuster der Gartenprodukte liegen, zeigt sich in ähnlicher Form aber auch bei anderen Warengruppen wie Computer- und Videospielen.