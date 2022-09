Lemonaid aber hat in der Vergangenheit bis zu 15 Prozent ihres Umsatzes gespendet, und zwar auch in Jahren, in denen es Millionen-Verluste machte. Es verspricht seinen Konsumenten, fünf Cent je Flasche zu spenden. Das Verlagern der Abzugsmöglichkeit in die Zukunft bringt jedoch nichts, wenn das Unternehmen seinem Sozial-Versprechen treu bleiben will – dann muss es weiter mehr ausschütten, als es sich eigentlich leisten kann.