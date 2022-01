Analoge Mode: Amazon eröffnet bei Los Angeles erstes Kaufhaus

Die Umkleide steht im Mittelpunkt in dem knapp 2800 Quadratmeter großen Geschäft im kalifornischen Glendale, das noch in diesem Jahr seine Türen öffnen soll. Per Smartphone wird der Raum geöffnet, der einen Berührungsbildschirm besitzt, über den Kunden Kleidung ordern können, die ihnen innerhalb von Minuten gebracht wird.