„Anbau-Allianz“ In Deutschland formt sich nun die Cannabis-Lobby

Unternehmen bringen sich in Position, um vom künftig florierenden Geschäft mit Cannabis zu profitieren – auch wenn noch nicht sicher ist, ob der Konsum von Cannabis in Deutschland legalisiert wird. Das Gartenbauunternehmen Hortensien Spieker mit Sitz in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) bereitet dafür bereits einen neuen Standort vor, auf dessen Flächen künftig Cannabispflanzen wachsen sollen. Ziel sei, bis zu 10,8 Tonnen Cannabis jährlich anzubauen. Das Geschäft mit Hortensien laufe davon unabhängig weiter. Man wolle dazu beitragen, dass Menschen in Deutschland ein „sicheres Premium-Produkt“ konsumieren können.