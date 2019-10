Angebot von Prosus Lieferdienst Just Eat steht vor milliardenschwerer Übernahme

Die Naspers-Tochter Prosus will den britischen Essenslieferdienst Just Eat übernehmen und bietet 710 Pence je Aktie. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Offerte bewertet Just Eat mit einem Gesamtwert von 4,9 Milliarden Pfund (rund 5,7 Milliarden Euro). Nach Einschätzung von Prosus bietet das Angebot Sicherheit und einen überzeugenden Wert für alle Anteilseigner.