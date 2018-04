Angeschlagene Fluggesellschaft: Frist für Alitalia-Verkauf wird offenbar verlängert

MailandItalien will einem Medienbericht zufolge die Frist zum Verkauf der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia um sechs Monate verlängern. So könne eine künftige Regierung den Vorgang begleiten, berichtete die Tageszeitung „Il Sole 24 Ore” am Mittwoch. Die scheidende Regierung habe sich dazu entschlossen, weil die aktuelle Frist schon am 30. April auslaufe und noch kein Käufer feststehe.