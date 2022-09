Angeschlagene Schuhhändler Verkauft statt insolvent: Reno wechselt den Besitzer

Angesichts der Lage stutzten zuletzt bereits die börsennotierten Online-Modehändler About You und Asos ihre Prognosen und zogen die Aktienkurse von Wettbewerbern wie Zalando, Ahlers und Gerry Weber mit nach unten. Noch heftiger erwischte es den Reno-Wettbewerber Görtz, der Anfang September Insolvenz in Eigenverwaltung anmeldete. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation und steigende Energiepreise hätten „zu enormer Kaufzurückhaltung in den Filialen und im Onlinegeschäft“ geführt, begründete das Unternehmen den Schritt. Tatsächlich liegen die Krisenursachen zwar tiefer – kämpft Görtz doch bereits seit Jahren mit strukturellem Gegenwind – doch der Käuferstreik verschärfte die Situation. Hinzu kamen die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die der Branche bis heute zu schaffen machen.