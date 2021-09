Angeschlagener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 2021 im Onlinehandel die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro knacken

„2020 lagen wir noch bei 130 Millionen Euro, in diesem Jahr werden wir im Onlinehandel die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro knacken“, sagte Unternehmenschef Miguel Müllenbach im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Das heißt, die Richtung stimmt“, so Müllenbach. Ziel sei es „unseren E-Commerce-Umsatz bis 2025 auf mehr als 500 Millionen Euro steigern“. Dazu will Müllenbach in den kommenden Jahren rund 100 Millionen Euro in den Ausbau des Online-Angebots investieren, unter anderem um „die technischen und logistischen Prozesse besser in den Griff zu bekommen“. Zuletzt habe es „große Probleme mit der Verfügbarkeit unserer Waren“ gegeben, räumte Müllenbach ein. Zu Spitzenzeiten mussten demnach rund 65 Prozent aller Artikel, die online bestellt wurden, direkt aus den Filialen heraus versendet werden, da das Zentrallager noch nicht in der Lage gewesen sei, den Onlinehandel abzuwickeln. Coronabedingt funktionierten zudem „die Lieferketten im ganzen Handel nicht so reibungslos wie wir das gewohnt waren“, sagte Müllenbach.



Die geplanten Veränderungen im Onlinehandel sind Teil einer umfassenden Neuausrichtung der Warenhauskette, die Ende Oktober starten soll. Dazu will der Handelsriese in seinen Häusern neue Services anbieten. „Dazu zählen beispielsweise auch eine Reihe von möglichen städtischen Dienstleistungen, für die Sie heute zum Amt müssen“, kündigte Müllenbach an. „Es wird eine deutlich andere Gastronomie, Lebensmittel, Ladestationen für E-Mobilität und verschiedene Reparaturservices geben“, so Müllenbach. „All das verknüpfen wir dann jeweils in einer App.“